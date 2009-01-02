Делегація України пояснить у Берліні ситуацію з постачанням російського газу

Київ. 2 січня. УНІАН. Українська делегація на чолі з міністром палива та енергетики Юрієм ПРОДАНОМ прибула до Берліна, де увечері проведе переговори щодо ситуації з постачанням російського газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Переговори проводитимуться зі спеціально створеною урядовою робочою групою, яку очолює керівник департаменту - представник федерального канцлера Німеччини Генфрид ХОРСТМАН.

Також у прес-службі нагадали, що українська делегація, яка здійснює європейське турне, провела робочу зустріч у Братиславі (Словаччина) з міністром економіки, який опікується, зокрема, енергетичними питаннями.

За словами Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, ”Словаччина висловила стурбованість рішенням про припинення постачання газу з Росії в Україну, однак із розумінням поставилася до ситуації, яка нині склалася у переговорах щодо транспортування та поставок газу”.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що під час переговорів Словаччина висловила готовність підтримати бачення Європейської комісії про залучення у майбутньому європейських фахівців до переговорного процесу.

Зараз у Словаччині створено спеціальний штаб з енергетичних питань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці українська делегація відбула до низки країн ЄС для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу.

Перша країна, яку відвідала українська делегація, була Чехія, яка з 1 січня перебрала головування у ЄС.

Там відбулася зустріч з прем`єр-міністром Чехії, віце-прем`єром із галузевих питань та членами уряду, за результатами якої було досягнуто домовленостей у найближчі дні розглянути питання про залучення до українсько-російських газових переговорів європейських фахівців.

Крім того, у Словаччині міністр економіки цієї країни Любомир ЯГНАТЕК за підсумками зустрічі з делегацією України заявив, що Словаччина готова підключитися до врегулювання українсько-російської газової проблеми на експертному рівні після отримання відповідного мандату від ЄС.

Довідка УНІАН. 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняють, що перебоїв з поставками газу до Європи не буде.

Євросоюз і США закликали Росію і Україну якнайскоріше вирішити газову суперечку.

1 cічня Україна запропонувала РФ відновити переговори по газу і запросити на них представників Єврокомісії.