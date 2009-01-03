В Польщі кажуть, що Росія нашкодила своєму іміджу

Варшава. 3 січня. УНІАН. Припиненням поставок газу до України Росія нашкодила своєму іміджу.

Таку думку висловив віце-міністр уряду Польщі Адам ШЕЙНФЕЛЬД в програмі TVN 24.

«Ситуація в Україні не створює позитивного іміджу росіянам... Ця ситуація змушує інші європейські країни ... задуматись, як забезпечити себе (енергоносіями) в майбутньому», - сказав він.

А.ШЕЙНФЕЛЬД відзначив неконструктивний підхід російської сторони під час газових переговорів з Україною. «Переговори у ситуації, коли приставляється пістолет до голови, не є переговорами», - вважає він.

Віце-міністр зауважив, що Росія має повне право самостійно встановлювати ціни на власні енергоносії, але треба звертати увагу також на «інструменти, якими це робиться».

А.ШЕЙНФЕЛЬД також наголосив, що скорочення поставок газу критично не загрожує енергетичній безпеці Польщі, оскільки від імпортного газу залежить лише хімічна промисловість.

За даними експертів, енергобаланс Польщі на 65% забезпечується вугіллям, на 19% - нафтою, на 11% - газом, іншими видами енергоносіїв - 5%.

За словами віце-міністра, ситуація в Польщі є некритичною.

За різними даними, напередодні поставки російського газу до Польщі через Україну зменшились від 6 до 11%, але влада ПР домовилась про збільшення транзиту через Білорусь.

Довідка УНІАН. Польща щороку споживає близько 15 млрд. кубометрів газу, близько 40% з якого покриває за рахунок власного видобутку. В 2007 році Польща імпортувала понад 9,2 млрд. кубометрів газу, майже 70% з якого з РФ.

Поляки отримують 40% газу через українську газотранспортну систему, 60% - через Білорусь.