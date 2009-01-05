Британські учені кажуть, що 5 січня - найбільш стресовий день у році

Київ. 5 січня. УНІАН. Британські учені в результаті опитування жителів Великої Британії дійшли висновку, що 5 січня є найбільш стресовим днем у році.

Як повідомляє Lenta.ru, холодна погода, закінчення різдвяних і новорічних свят, а також економічна криза визначають підвищену дратівливість людей цього дня.

Найбільший стрес у британців, які вийшли на роботу, викликають гучні звуки, які їхні колеги видають під час їжі. Цей чинник стресу згадали трохи більше чверті опитаних. На другому місці виявилося шморгання носом - воно дратує 26% респондентів. Дуже гучні розмови по телефону викликають обурення у 21% британців.

Британські вчені досліджують важкі дні вже давно. На початку 2008 року вони офіційно оголосили, що найважчим днем року є понеділок, 21 січня. «Нестерпність» цього дня визначається цілою низкою чинників, зокрема, поганою погодою, закінченням свят і невиконанням обіцянок, даних собі на новий рік. Натомість американські психологи вважають, що найважчим днем тижня є середа.