Постачання російського газу зупинено в Угорщині та Боснії

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Постачання російського газу до Угорщини повністю припинилося.

Як передає агентство AFP, про це заявив міністр енергетики країни Чаба МОЛНАР.

За його словами, обсяг газу, що поставляється з Росії, неухильно знижувався протягом дня, а станом на 16.30 постачання повністю припинилося.

Сьогодні ж про зупинку постачання російського газу повідомила і Боснія та Герцеговина, країна, яка на 100% залежить від російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС.

Постачання газу повністю припинені в Боснії та Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Греції, Угорщині, колиишній югославській республіці Македонія, Туреччині.

В Австрії, Італії та Словенії зниження постачань російського газу становить 90%, в Польщі – 85%, в Чехії – 75%, у Франції, Румунії та Словаччині – 70%, в Сербії – 50%. Німеччина також повідомила про зниження постачання рсоійського газу, однак без будь-яких уточнень щодо обсягу зменшення постачань.