Україна прийме експертів ЄК для спостереження за газом

Київ. 7 січня. УНІАН. Технічні експерти ЄС проводитимуть моніторинг обсягів природного газу, який Росія постачає для країн Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це домовились прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Прем‘єр обговорила з Президентом Єврокомісії ситуацію, пов‘язану із припиненням поставок Росією газу для країн Європейського Союзу.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила Ж.М.БАРРОЗУ, що якщо Росія відновить постачання газу для країн ЄС, то Україна забезпечить його безперебійний транзит.

Ю.ТИМОШЕНКО та Ж.М.БАРРОЗУ домовилися про невідкладне направлення технічних експертів ЄС, які б проводили постійний моніторинг обсягів природного газу, який постачає Росія для потреб країн Євросоюзу.

Обидві сторони вважають за необхідне продовження переговорів між НАК «Нафтогаз» та ОАО «Газпром» у конструктивному руслі.

Прем‘єр-міністр також повідомила Президенту Єврокомісії про те, що Україна забезпечується для власних потреб природним газом власного видобутку та природним газом, який був накопичений Україною в сховищах в теплий період року.