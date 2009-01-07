Росія наголошує, що Україна загрожує енергобезпеці Європи

Брюссель.7 січня. УНІАН. Росія наголошує, що Україна поставила під загрозу енергетичну безпеку Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції прес-секретар прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЕСКОВ.

«Україна поставила під загрозу енергеобезпеку всієї Європи», - сказав він.

Речник російського прем’єра наголосив, що Україна закрила всі компресорні станції на території України, призначені для транзиту російського газу.

«Незважаючи на всі зусилля «Газпрому» ми, на жаль, нічого не можемо зробити, щоб відкрити постачання газу через українську територію», - сказав Д.ПЕСКОВ.

«Україхна також поставила під небезпеку незворотніх процесів газотранспортну систему», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.