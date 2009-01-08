У листопаді ціни промвиробників в ЄС продовжили зниження

Брюссель. 8 січня. УНІАН. У листопаді 2008 року ціни промислових виробників знизилися порівняно з жовтнем 2008 року на 1,9% в зоні євро та на 2,1% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді-2008 порівняно з листопадом-2007 ціни виробників зросли на 3,3% єврозоні та на 4,1% в ЄС-27.

У листопаді-2008 порівняно з жовтнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,8% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 5,1% в єврозоні та на 5,8% в ЄС-27. Напівфабрикати зменшились на 1,6% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27. Ціни на товари короткочасного споживання зменшились на 0,4% в зоні євро та на 0,3% в ЄС-27, на товари тривалого використання – не змінились в обох зонах, на капітальне майно – не зросли на 0,1% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

Зниження цін було зареєстровано в усіх країнах-членах ЄС. Найбільше зниження спостерігалося в Данії (–5,8%), Греції та Нідерландах (по –3,7%). Найменше зниження – в Словаччині та Швеції (по -0,1%), Люксембургу (-0,2%).

У листопаді-2008 порівняно з листопадом-2007 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 2,3% в єврозоні та на 3,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 6,3% в єврозоні та на 6,6% в ЄС-27, ціни на напівфабрикати зросли на 2,7% в єврозоні та на 3,6% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 1,9% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27, на товари тривалого використання зросли на 2,5% в єврозоні та на 2,7% в ЄС-27, на капітальне майно - на 2,2% в єврозоні та на 2,9% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у листопаді-2008 порівняно з листопадом-2007 зареєстроване в Люксембургу (20,9%), Румуніїї (11,1%) та Угорщині (10,8%). Найменше зростання цін зареєстроване в Данії (0,9%), Чехії (1,3%) та Франції (1,6%).

У жовтні-2008 порівняно з вереснем-2008 ціни промислових виробників зменшилися на 0,8% в єврозоні та на 1,4% в ЄС-27.