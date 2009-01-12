Після початку транзиту газ досягне кінцевих споживачів в Європі за добу

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС каже, що газ після початку транзиту може досягти кінцевих споживачів в Європі за добу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню надзвичайного засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС.

“Українська газова компанія запевнила нас, що може гарантувати доставку газу до західного кордону за 10-12 годин. Таким чином, до кінцевих споживачів газ надійде за 24 години”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що постачання газу до Європи може бути відновлено 13 січня о 8-ій ранку за середньоєвропейським часом (о 9-ій за київським часом).