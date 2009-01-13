Брюссель. 13 січня. УНІАН. Єврокомісія вітає відновлення постачання газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Єврокомісія вітає повідомлення з Росії про відновлення постачання газу”, - сказав він.

“Наші спостерігачі перевіряють це на місці”, - додав він.

Він також зазначив, що Єврокомісія закликає обидві сторони вирішити питання, що залишилися для знаходження остаточного рішення, яке відновило стабільність в енергетичних відносинах з Росією та Україною.

Як повідомляв УНІАН, постачання газу Росією було припинено 7 січня о 7-44 за київським часом. Рішення про відновлення постачання газу було ухвалено остаточно 12 січня після того, як Росія, Україна та ЄС погодили умови розміщення місій спостерігачів на газовимірювальних станціях в Росії, Україні та Європі.