Європейські експерти кажуть, що російського газу поки дуже мало в трубах
13:30, 13 січня 2009Новини ЄС
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Єврокомісія закликає Москву та Київ поважати зобов`язання
Брюссель. 13 січня. УНІАН. Єврокомісія повідомляє, що лише незначна кількість газу постачається з Росії у напрямку Європи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Піа АНДРІКІЕНЕ.
“Інформація, яку ми маємо, свідчить, що мало газу, або зовсім ніякого газу не постачається”, - сказала вона.
У зв’язку з цим вона заявила, що Єврокомісія закликє Росію та Україну зробити так, щоб взяті ними зобов’язання поважалися.
“Нам потрібно, щоб газ почав постачатися в якомога більших обсягах, через якомога більшу кількість пунктів”, - сказала вона.
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