ВР ратифікувала угоду з Німеччиною про військові вантажі

Київ. 14 січня. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 226 народних депутатів з 412 зареєстрованих у сесійній залі.

Угоду було підписано 12 липня 2006 р. у Берліні у зв’язку зі зверненням німецької сторони про надання дозволу на транзитне перевезення військових вантажів і персоналу через територію України з метою підтримки міжнародних зусиль, спрямованих на стабілізацію і відбудову Афганістану.

Метою ратифікації є надання компетентними органами України відповідних дозволів на транзитне перевезення військових вантажів і персоналу залізничним та авіаційним транспортом через територію України та надання українською стороною підтримки персоналу з питань, пов’язаних із забезпеченням його перебування на території України протягом транзитного перевезення.

Угода визначає рамкові умови, загальну процедуру та організацію транзитного перевезення військових вантажів і персоналу німецької сторони залізничним та авіаційним транспортом через територію України.