Росія розглядає нові маршрути постачання газу до ЄС

Москва. 14 січня. УНІАН. Росія розглядає альтернативні маршрути для постачання газу до Європи, зокрема - газопровід ”Ямал-Європа”.

Про це повідомив журналістів віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН за підсумками переговорів голів урядів Росії, Болгарії, Словаччини і Молдови, передає РІА «Новости».

”Наші партнери відбули в ”Газпром”. Є ряд конкретних пропозицій, зокрема щодо транспортних свопів, з вивчення додаткових можливостей систем ПХГ для того, щоб забезпечити можливі додаткові обсяги за іншими маршрутами. Зараз відбудеться консультація з фахівцями ”Газпрому”, і, можливо, якісь додаткові рішення виникнуть”, - сказав І.СЄЧІН.

Він додав, що йдеться також про обговорення додаткових можливостей постачань газу за маршрутом Ямал-Європа, який проходить територією Білорусі і Польщі.