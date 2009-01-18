Путін і Тимошенко узгодили формування цін на газ і транзит

Москва. 17 січня. УНІАН. В ході сьогоднішніх переговорів у Москві українська і російська делегації на чолі з прем`єр-міністрами Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ домовилися про умови формування ціни на газ для України в 2009-2010 роках і тарифу на його транзит по її території до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар українського прем`єра Марина СОРОКА.

Вона повідомила з посиланням на В.ПУТІНА, що досягнуто домовленість про перехід в 2009 році на європейську формулу ціноутворення. При цьому Росія надає 20-процентну знижку на газ для України за умови пільгового транзиту за ціною 2008 року.

Також сторони домовилися про встановлення європейської ціни на газ для України і транзиту по її території до Європи в 2010 році.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відбуває до Києва.

Як повідомляв УНІАН, газові переговори в Москві тривали близько п`яти годин.