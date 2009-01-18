В Брюсселі розпочнеться дводенна двохденна конференція на тему підвищення обізнаності щодо гарного самопочуття тварин

У конференції, організованій Єврокомісією спільно з Королівською спілкою попередження жорстокості до тварин Бельгії, очікується участь 450 делегатів, як з країн-членів ЄС, так і з третіх країн, що продають тварини і продукцію тваринного походження до ЄС. В ході конференції Єврокомісія планує виступити з ініціативою створення глобальної стратегії торгівлі тваринами та продуктами тваринництва і створення умов для гарного самопочуття тварин на фермах. Зі вступною промовою на конференції виступить комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла Вассіліу.

Дата проведення: 20-21 січня 2009 року Час початку: 10-00, 20 січня 2009 року.