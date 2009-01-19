Єврокомісія очікує зниження ВВП в 2009 році

Брюссель. 19 січня. УНІАН. Єврокомісія прогнозує в 2009 році зменшення ВВП на 1,8% в єврозоні та на 1,9% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУН’Я на прес-конференції, представляючи доповнений попередній прогноз економічного розвитку.

Разом з тим, відповідно до прогнозу Єврокомісії, в 2010 році вже почнеться невелике зростання, яке може сягнути 0,5% за рік.

“Заходи зі стабілізації фінансових ринків, пом’якшення монетарної політики та плани стимулювання економіки дадуть нам можливість мати мінімальний рівень погіршення економіки цього року та створити умови для значного відновлення у другій половині 2009 року”, - сказав комісар.

За його словами, за підсумками 2008 року економічне зростання ЄС очікується на рівні 1% в зоні євро та в ЄС-27 проти 3% в 2007 році.

Єврокомісія також прогнозує подальше зростання рівня безробіття. Так, передбачається скорочення робочих місць на 3,5 млн., і зростання рівня безробіття до 8,75% в 2009 році з подальшим збільшенням в 2010 році.

Негативний вплив економічна криза завдасть і бюджетам країн-членів. Згідно з прогнозом Єврокомісії, в 2009 році дефіцити бюджетів подвояться до, в середньому, 4,5% ВВП.

Водночас, Єврокомісія прогнозує подальше уповільнення інфляційних процесів до 1,2% в 2009 році в ЄС-27 і до 1,0% в єврозоні. В 2010 році інфляція не перевищить 2% в обох зонах.