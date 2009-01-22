Комітет Європарламенту закликає заборонити вилов китових

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Комітет з питань рибальства Європарламенту закликає припинити вилов китів навіть з науковою метою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Елспетт ЕТТВУЛ (група ліберальних партій, Великобританія), схваленому на засіданні Комітету 21 січня.

У документі зазначається, що до чинного мораторію на вилов китових з комерційними цілями, що діє з 1996 року, приєдналися лише 20 з 27 країн-членів Міжнародної китової комісії. Крім того, країни, що приєдналися, видають дозволи на вилов китових в наукових цілях. При цьому, певна частина китового м’яса, що продається в світі, також може бути вироблена в результаті вилову китових з науковими цілями. У зв’язку з цим депутати у проекті доповіді закликають Раду ЄС, Єврокомісію та країни-члени, що беруть участь в Міжнародній китовій комісії, працювати над досягненням остаточної заборони на вилов китових.

При цьому депутати вважають, що дуже обмежений вилов китових може існувати для тих народів, які споживають китове м’ясо для власного виживання, однак такий вилов має проводитися за чіткими квотами та під жорстким контролем.

Депутати також закликали до створення морських захисних зон, в яких китовим надаватиметься додатковий захист.

Проект доповіді буде винесений для голосування в сесійну залу Європарламенту у лютому.