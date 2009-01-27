Єврокомісія грошей Україні на кризу не дасть

Київ. 27 січня. УНІАН. У Представництві Європейської комісії в Україні спростовують інформацію про ухвалення ЄС рішення щодо виділення Україні 1,7 млрд. євро на подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Представництва ЄК в Україні Посол Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Голова Представництва Єврокомісії, зокрема, прокоментував озвучену в грудні 2008 року під час виступу на сесії Європарламенту в Страсбурзі пропозицію Президента Франції Ніколя САРКОЗІ про виділення Україні такої фінансової допомоги.

Цю інформацію також підтвердив на одній із прес-конференцій у Києві Посол Франції в Україні Жак ФОР.

У свою чергу, Ж.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА сказав, що йому нічого невідомо про таке рішення ЄС, і жоден офіційний представник, зокрема, Єврокомісії, про це не заявляв.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України також констатували, що Євросоюз не ухвалював рішення про виділення Україні 1,7 млрд. євро, а слова Н.САРКОЗІ були неправильно інтерпретовані.