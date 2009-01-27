Молдова хоче сумістити інтеграцію в ЄС і СНД

Москва. 27 січня. УНІАН. Молдова планує сумістити інтеграцію в Європейський Союз і СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Молдови Володимир ВОРОНІН сказав під час відеомосту «Москва-Кишинів».

“Ніяких суперечностей в цьому немає. Не можна протиставляти добро добру (ЄС і СНД)”, - сказав В.ВОРОНІН.

Він зазначив, що Молдова таку позицію озвучує не вперше. За словами В.ВОРОНІНА, він такої позиції дотримується з моменту обрання його главою держави.

В.ВОРОНІН наголосив, що Молдова інтегруватиметься в ті структури, де є її інтереси, оскільки є маленькою державою, і не може вести геополітику. За його словами, інтереси Молдови зараз є в СНД, зокрема, в економічній і гуманітарній сферах. У той же час Молдова, будучи географічно європейською державою, не може стояти осторонь інтеграційних процесів у Європі.

В.ВОРОНІН повідомив, що три роки тому був розроблений перший робочий план співпраці з ЄС, і він був виконаний «більш ніж у повному обсязі». За його словами, зараз йде розробка нового плану співпраці з ЄС, який повинен привести до асоційованого членства в Європейському Співтоваристві.

“Ми вважаємо, що робота з наближення до ЄС – це більш за все робота з внутрішньої модернізації Молдови, зі здійснення великого євроремонту в країні», - додав В.ВОРОНІН.