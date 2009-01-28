Омельченко каже, що нікому не продавався

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявляє, що не виконував замовлень, оголошуючи в ПАРЄ результати роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України від 2006 року по справі Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН після схвалення в ПАРЄ резолюції, відповідно до якої стеження за ходом розслідування справи Гонгадзе було включено до процедури моніторингу України.

“Виступаючи на сесії ПАРЄ, я лише проінформував європейських парламентарів про роботу тимчасової слідчої комісії, яку я очолював з 2002 по 2006 рік. І зачитав висновки, які зробила Тимчасова слідча комісія, з якими я ознайомлював свого часу і український парламент”, - сказав депутат.

Він зазначив, що виступаючи в ПАРЄ керувався лише наміром розповісти правду про цей злочин.

“Я сьогодні ще раз сам себе переміг. Коли був молодим офіцером і мене вчили східних єдиноборств, то учителя мені сказали одну річ: якщо хочеш бути непереможеним – переможи сам себе”, - сказав Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

“Ви не знаєте, які мені довелося вислухати рекомендації і пропозиції, як я був повинен виступати, що говорити, а що не говорити. І це в мене викликало лише посмішку. Мабуть, всі забули, що Омельченка неможливо змінити”, – додав він.

Депутат також не виключив, що до наступної сесії ПАРЄ, яка має відбутися у квітні, він може бути виведений з делегації України в ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня під час обговорення проекту резолюції про включення справи Гонгадзе до процесу моніторингу України Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про намір ініціювати створення нової слідчої комісії в парламенті з розслідування цієї справи, а також навів висновки комісії, яку він очолював з 2002 по 2006 роки в парламенті, відповідно до яких замовником злочину був Леонід КУЧМА, а підбурювачем в організації викрадення журналіста – колишній голова Адміністрації Президента Україна Володимир ЛИТВИН.

Його колега по фракції БЮТ депутат Олена БОНДАРЕНКО в розмові з кореспондентом УНІАН заявила, що позиція Г.ОМЕЛЬЧЕНКА не відображає позицію фракції. При цьому, депутат не виключила, що виступ Г.ОМЕЛЬЧЕНКА був зроблений в інтересах Секретаріату Президента з метою розвалити коаліцію та припинити у такий спосіб роботу парламенту.