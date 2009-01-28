Омельченко не виключає дискредитації експертів плівок Мельниченка

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО не виключає спроб дискредитації експертів, запрошених для встановлення автентичності плівок Мельниченка.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН.

“На сьогодні я маю обґрунтовані підстави, які викликають у мене занепокоєння, навіть побоювання, що будуть вчинені великі спроби впливу на експертів – двох з Німеччини, одного з Румунії, - щоб поставити під сумнів їхні висновки, або їх дискредитувати в очах суспільства і поставити під сумнів їхній професіоналізм”, - сказав депутат.

Він зазначив, що передав інформацію, яку має, доповідачу ПАРЄ Сабіні ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, а також звернеться до урядів Німеччини та Румунії, щоб унеможливили будь-який вплив на цих експертів.