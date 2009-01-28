Генсек Ради Європи хоче відкрити офіс в Мінську

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС хотів би бачити представництво організації в Мінську.

Про це він заявив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН.

“Ми направили вже досить давно пропозицію, і чекаємо відповіді”,- сказав він.

“Ми би хотіли бачити офіс Ради Європи у Мінську”, - додав Генсек Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, у січні 1997 року Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи схвалило рішення про при зупинку статусу “спеціально запрошеного” відносно парламенту Білорусі, в результаті чого також було припинено розгляд заявки Білорусі на приєднання до Ради Європи, а також заморожена програма співробітництва.