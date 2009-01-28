Європа готова говорити з Хамас

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхель МОРАТІНОС заявляє про готовність ЄС до діалогу з Хамас, однак не впевнений у зворотній готовності.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“ЄС завжди готовий говорити з Хамас, питання лише в тому, чи готовий говорити Хамас з ЄС, і говорити паро мир, а не про війну”, - сказав він.

Міністр закордонних справ Іспанії зазначив, що Європа хотіла би бачити незалежну та процвітаючу державу Палестина, яка б жила у мирі зі своїм сусідом – Ізраїлем.

Водночас, М.А.МОРАТІНОС наголосив на тому, що сьогоднішнє припинення вогню є дуже крихким, а тому завданням як обох сторін конфлікту, так і міжнародної спільноти є забезпечення рішення про припинення вогню в секторі Газа.