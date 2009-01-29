У Франції проходить загальнонаціональний страйк

Київ. 29 січня. УНІАН. Загальнонаціональний страйк проходить у Франції, який профспілкові лідери назвали «День гніву».

Як повідомляє телекомпанія НТВ, і держслужбовці, і зайняті в приватному секторі вимагають підвищення зарплати і гарантій, що не залишаться на вулиці. Громадяни вважають, що уряд має підтримувати не лише банки, а й населення.

У Парижі не працюватимуть цілі гілки метро, дві третини регіональних і три чверті приміських потягів не вийдуть на лінії. Кожен третій рейс у столичних аеропортах буде скасований.

Серед страйкуючих - учителі, лікарі, листоноші, зв`язківці, банківські клерки, співробітники Міністерства юстиції. Вже підраховані попередні збитки: «День гніву» тільки паризьким підприємствам обійдеться в 50 мільйонів євро.