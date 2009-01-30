У січні індекс економічних очікувань падав далі
10:28, 30 січня 2009Новини ЄС
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І має найнижчий показник з 1985 року
Брюссель.30 січня. УНІАН. У січні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) впав в єврозоні на 1,5 пункти порівняно з груднем – до 68,9 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 3,3 пункти – до 64,9 пункти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань перебуває на мінімальному рівні з 1985 року.
Згідно з повідомленням, зниження індексу в обох зонах спостерігалося в сфері будівництва, довіри споживачів, сфері послуг та будівництва. Лише у сфері роздрібної торгівлі рівень довіри зберігся незмінним порівняно з груднем.
У грудні Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 4,5 пункти, в ЄС-27 – на 2,3 пункти.
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