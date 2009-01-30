Солана бачить великі перспективи Китаю

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА заявляє про важливість стратегічного партнерства з Китаєм.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 30 січня під час зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Вен ЖИБАО.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, а також актуальні міжнародні питання, зокрема, відносини з Іраном.

Х.СОЛАНА наголосив, що Китай гратиме фундаментальну роль у майбутній довготерміновій структурі міжнародних відносин, а також у пошуку виходу з поточної економічної кризи в рамках “великої двадцятки” – G-20.