Солана бачить великі перспективи Китаю
19:58, 30 січня 2009Новини ЄС
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І наголошує на важливості партнерства
Брюссель. 30 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА заявляє про важливість стратегічного партнерства з Китаєм.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 30 січня під час зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Вен ЖИБАО.
Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, а також актуальні міжнародні питання, зокрема, відносини з Іраном.
Х.СОЛАНА наголосив, що Китай гратиме фундаментальну роль у майбутній довготерміновій структурі міжнародних відносин, а також у пошуку виходу з поточної економічної кризи в рамках “великої двадцятки” – G-20.
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