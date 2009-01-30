Делегація Асамблеї ЄвроМед відвідає сектор Газа

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Делегація депутатів Європарламенту та країн Середземномор’я відвідає сектор Газа 23-24 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Бюро Європейсько-Середземноморської парламентської асамблеї.

Делегація на чолі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ оцінить гуманітарні потреби та потреби на відновлення сектору Газа.

“Незважаючи на складну ситуацію ми зараз об’єднані нашою спільною відповідальністю повернути в нормальне русло мирний процес. Політично та етично ми повинні не тільки вірити в мирне рішення на Близькому Сході, але й працювати задля цього”, - заявив під час засідання Бюро Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ. Бюро також схвалило порядок денний наступної сесії, яка відбудеться 16-17 березня в Брюсселі. Ключовою темою сесії стане ситуація на Близькому Сході, а також подолання економічної кризи.