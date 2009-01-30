ЄС та Китай підписали 9 угод про співпрацю

Брюссель. 30 січня. УНІАН. Єврокомісія та Китай підписали 9 угод про посилення співробітництва.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, підписання відбулося сьогодні під час візиту прем’єр-міністра Китаю Вен ЖИБАО до Брюсселю.

В ході сьогоднішніх переговорів сторони заявили про необхідність спільно боротися проти двох найбільших викликів сучасності: економічної кризи та глобального потепління. При цьому, під час зустрічі Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ з китайським прем’єром було досягнуто згоди щодо необхідності проведення ще до кінця чеського головування в ЄС самміту ЄС-Китай.

Ж.БАРРОЗУ та Вен ЖИБАО також погодилися провести у квітні черговий раунд діалогу на високому рівні щодо співпраці в області економіки та торгівлі.

Під час сьогоднішньої зустрічі сторони, зокрема, підписали угоду про співробітництво в рамках програми Erasmus Mundus, що дасть можливість сотням китайських та європейських студентів продовжити навчання чи написання кандидатських дисертацій, відповідно в Європі та в Китаї. Витрати ж європейського бюджету на цю програму для Китаю становитимуть 26 млн. євро протягом 5 найближчих років, починаючи з 2009-2010 навчального року.

Сторони підписали угоду про фінансовий інструмент підтримки політичного діалогу ЄС-Китай, що дає можливість на 1,8 млн. євро збільшити фінансування підтримки проведення політичного діалогу на різних рівнях – до 7,8 млн. євро. Крім того, сторони підписали угоди про програму співпраці в цивільній авіації, про покращення державного управління в Китаї, про створення в Пекині Центру чистої енергетики для сприяння енергоефективності, про координаційний механізм у боротьбі з нелегальною вирубкою лісів, про План дій щодо митної співпраці, про співпрацю у попередженні незаконної торгівлі наркотичними прекурсорами. Єврокомісія та Китай також підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо охорони здоров’я та безпеки на роботі.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2008 року Китай відмовився від проведення самміту з ЄС через намір Президента головуючої тоді в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ зустрітися з Далай-Ламою.

ЄС офіційно висловив жаль з приводу рішення влади Китаю скасувати запланований на 1 грудня в Ліоні самміт, на якому планувалося, зокрема, провести дискусію щодо пошуку шляхів виходу з фінансової кризи.