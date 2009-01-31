Меджліс просить ПАРЄ до Криму
Ознайомитися із земельним конфліктом
Сімферополь. 31 січня. УНІАН. Голова кримськотатарського Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ запросив представників Парламентської Асамблеї Ради Європи до Криму для ознайомлення з конфліктною ситуацією на вулиці Балаклавській у Сімферополі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу.
За словами першого заступника глави Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА, М.ДЖЕМІЛЄВ, який бере участь в роботі сесії ПАРЄ в Страсбурзі, розповсюдив серед парламентаріїв Ради Європи текст звернення президії Меджлісу «У зв`язку з підготовкою спеціальної озброєної операції зі знесення селища кримських татар “Яни Кирим» і провів «відповідні консультації про відвідування Криму депутатами ПАРЄ з метою вивчення ситуації на місці».
Р.ЧУБАРОВ також заявив, що стурбованість ситуацією довкола будівель кримських татар по вул. Балаклавській в Криму висловлюється багатьма, зокрема - керівниками автономії. «Ми сподіваємося, що їх участь в переговорному процесі також сприятиме безконфліктному вирішенню даної ситуації», - відзначив, зокрема, перший заступник голови Меджлісу.
Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник навколо 8 га землі по вулиці Балаклавській у Сімферополі. Влада міста віддала землю приватній фірмі під забудову багатоповерхівок, проте територію в 2006 році захопили учасники так званих «полян протесту» з числа кримських татар. Вони заявили, що земля була передана фірмі незаконно. Представники фірми це спростовують. 80 сімей кримських татар почали самостійно облаштовуватися на ділянці – будують житло і звели мечеть, все це вони назвали селищем “Яни Кирим” («Новий Крим»). Меджліс заявляє про підготовку «озброєної спецоперації» зі знесення будівель кримських татар. Міліція Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться, а передбачається знесення самобудів за рішеннями суду, які потрібно виконувати. Міністерство юстиції України підкреслило, що згідно із законом, у разі невиконання рішень судів в добровільному порядку вони підлягають примусовому виконанню. Цим займається Державна виконавча служба, що входить в систему органів Мін’юсту. Держвиконавці за необхідності залучають працівників органів внутрішніх справ в порядку, встановленому законодавством.
Довідка УНІАН. У січня і листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбувалися зіткнення через землю між учасниками «полян протесту» і представниками фірми-забудовника.
За офіційними даними, площа самозахоплень в Криму становить 1300 гектарів.