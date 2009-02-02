В Ісландії сформовано новий уряд

Київ. 2 лютого. УНІАН. В Ісландії було представлено новий уряд, сформований з коаліції Соціал-демократичного альянсу і Руху лівих ”зелених”.

Посаду глави уряду обійняла колишній міністр соціальних справ 66-річна соціал-демократка Йоханна СІГУРДАРДОТТІР, перша жінка-прем’єр-міністр в Ісландії і перша в світі глава уряду, що перебуває в одностатевому цивільному союзі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

”З погляду рівноправ`я це історичне рішення для нашої країни”, - заявив Президент Ісландії Олавур Рагнар ГРІМССОН після офіційної зустрічі з новим прем`єр-міністром.

Новий уряд планує провести дострокові парламентські вибори в квітні цього року, змінити голову Центробанку, а також у цілому проводити більш лівий політичний та економічний курс.

СДА і РЛС одержали 27 січня доручення Президента Ісландії сформувати перехідний уряд, після того, як за день до цього прем`єр-міністр Гейр ХОРДІ, представник Партії незалежності, подав у відставку на тлі масових акцій протесту проти політики уряду, які тривали кілька тижнів .

Колишній прем`єр Ісландії став першим у світі главою уряду, який упав під ударами світової фінансової кризи. Минулого року ісландська економіка, що останнім часом переживала стрімкий бум, опинилася на межі краху внаслідок банкрутства найбільших банків країни. Уряд був змушений націоналізувати банки, ісландська валюта була девальвована, Міжнародний валютний фонд виділив Рейк`явіку екстрений кредит у розмірі 10 млрд. дол. для порятунку фінансової системи.