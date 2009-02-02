”Візз Ейр” хоче розширити географію польотів

Київ. 2 лютого. УНІАН. Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» планує відкрити влітку 2009 р. напрямок Сімферополь-Москва (РФ) і розпочати польоти з Києва до Брюсселя (Бельгія), Ейндховена (Голландія), Мілана (Італія), Рима (Італія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила член ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР журналістам.

«Є нові напрямки, які ми хочемо обов`язково розпочати. Ми вже отримали призначення від українських авіавластей на маршрут Сімферополь-Москва, зараз працюємо з російськими властями, подаватимемо пакет документів. Дуже хочемо влітку розпочати польоти з Києва до Брюсселя (аеропорт Шарлеруа, Бельгія) й Ейндховена (Голландія). Ми розглядаємо також Італію - це аеропорт Бергамо, який знаходиться поруч із Міланом, і польоти в один із двох аеропортів Риму», - повідомила Н.КАЗМЕР.

За її словами, пакети документів на польоти у відповідних напрямках уже подано до Державіаадміністрації.

Представник «Візз Ейр Україна» також зазначила, що великих змін у мережі внутрішніх польотів не передбачається.

«Airbus 320 – це великий літак, як таксі ми працювати не можемо. Нам потрібні такі ринки, й усередині країни теж, які забезпечували б нам великі обсяги, тому літати ми можемо тільки у великі регіональні центри – Львів, Сімферополь, Донецьк, Дніпропетровськ. У одні міста в нас є можливість літати, в інші немає, з різних причин. Тому я не думаю, що буде велика зміна в мережі наших внутрішніх перевезень», - зазначила Н.КАЗМЕР.

За її словами, компанія хоч і має призначення на польоти до Тбілісі (Грузія), проте поки не планує туди літати через недостатні потенційні обсяги перевезень.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв`язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць, міжнародні авіаперельоти почала здійснювати з початку січня 2009 р. У парку компанії на сьогодні 2 повітряні судна Airbus A320.

«Візз Ейр Україна» здійснює рейси в 9 напрямках, із них 6 – міжнародних, які вона почала здійснювати з початку 2009 р., й 3 – внутрішні (з липня 2008 р.).