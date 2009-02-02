Уряд Ісландії хоче вступити в ЄС

Київ. 2 лютого. УНІАН. Перехідний уряд Ісландії, яка знаходиться на межі банкрутства через світову фінансову кризу, має намір внести зміни до Конституції з тим, щоб вступити в Євросоюз після квітневих позачергових виборів в країні.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Зміни до Конституції Ісландії передбачатимуть розпуск парламенту і проведення нових виборів, які новий тимчасовий уряд запланував на 25 квітня, зазначає агентство.

Нова урядова коаліція Ісландії, створена Соціал-демократичним альянсом і Лівоцентристською партією, почала свою роботу в неділю, 1 лютого.

Мандат на формування нового уряду Ісландії був наданий президентом країни у вівторок, 27 січня, лідеру соціал-демократів Інгеборге Солрун ГИСЛАДОТТІРЕ після розпаду попередньої урядової коаліції.

Раніше єврокомісар з питань розширення ЄС Оллі РЕН в інтерв`ю британської Guardian не виключав, що Ісландія може бути прийнята в ЄС у 2011 році паралельно з Хорватією.

У самій Ісландії політики дійшли висновку про необхідність проведення референдуму про вступ країни до Євросоюзу.

Членство Ісландії в ЄС спостерігачі розглядають як крок по порятунку країни від економічного колапсу в результаті глобальної фінансової кризи.