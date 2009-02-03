Суд ООН оголошує рішення у справі Румунія проти України

Гаага. 3 лютого. УНІАН. В Гаазі розпочалася процедура оголошення рішення Міжнародного суду у справі між Румунією та Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, веде засідання суду Президент суду, суддя Розалін ХІГГІНС.

На початку засідання суддя нагадала, що справа про делімітацію морського кордону та виключної економічної зони між Україною та Румунією розпочалася 16 вересня 2004 року, коли Румунія подала позов до Міжнародного суду ООН. Публічні слухання у справі відбулися 2 та 19 вересня 2008 року.