ЄК підозрює виробників кабелів у змові

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Єврокомісія підозрює компанії з виробництва високовольтних кабелів в обмеженні бізнес-практики.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, 28-30 січня представники комісії здійснили неоголошені перевірки на підприємствах, що займаються виробництвом високовольтних підводних кабелів.

Комісія не називає. Компанії, на яких були проведені перевірки.

Неоголошені перевірки є попереднім кроком в антимонопольному розслідуванні.