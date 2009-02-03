ЄК підозрює виробників кабелів у змові
12:29, 03 лютого 2009Новини ЄС
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Проведені неоголошені перевірки
Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Єврокомісія підозрює компанії з виробництва високовольтних кабелів в обмеженні бізнес-практики.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, 28-30 січня представники комісії здійснили неоголошені перевірки на підприємствах, що займаються виробництвом високовольтних підводних кабелів.
Комісія не називає. Компанії, на яких були проведені перевірки.
Неоголошені перевірки є попереднім кроком в антимонопольному розслідуванні.
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