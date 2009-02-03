ВЕЗ України не можна збільшити за рахунок Зміїного

Гаага. 3 лютого. УНІАН. Острів Зміїний не дає підстав для розширення виключної економічної зони України за межі, визначені встановленої судом серединною лінією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні Міжнародного суду ООН, оголошеному сьогодні в Гаазі Президентом суду Розалін ХІГГІНС.

“Завдяки географічній конфігурації острів Зміїний не має ніякого впливу на можливе розширення виключної економічної зони України”, - зачитала вона рішення.