ВЕЗ України не можна збільшити за рахунок Зміїного
13:02, 03 лютого 2009Новини ЄС
3
Вважає Міжнародний суд в Гаазі
Гаага. 3 лютого. УНІАН. Острів Зміїний не дає підстав для розширення виключної економічної зони України за межі, визначені встановленої судом серединною лінією.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні Міжнародного суду ООН, оголошеному сьогодні в Гаазі Президентом суду Розалін ХІГГІНС.
“Завдяки географічній конфігурації острів Зміїний не має ніякого впливу на можливе розширення виключної економічної зони України”, - зачитала вона рішення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter