Румунія називає чесним рішення суду ООН

Гаага. 3 лютого. УНІАН. Румунія називає чесним рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони з Україною.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН заявив заступник голови Національного агентства з мінеральних ресурсів Румунії Герман МІХАЙ.

«Суд схвалив чесне рішення», - сказав він.

Представник Румунії зазначив, що Україна вимагала визнати Зміїний островом, але суд вирішив, що цей острів є досить маленьким для того, щоб його враховувати при визначенні делімітаційної лінії.

Д.МІХАЙ також висловив думку про те, що рішення суду може сприяти покращенню відносин Румунії з Україною, в тому числі в області співпраці в організації видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфі.

Представник Румунії не уточнив, який обсяг нафти та газу може знаходитися в тій частині шельфу, що, згідно з рішенням суду, відійшла румунській стороні.

Він лише зазначив, що для визначення запасів потрібні десятки чи навіть сотні мільйонів доларів для здійснення геолого-розвідницьких робіт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Міжнародний суд ООН в Гаазі (Королівство Нідерланди) виніс рішення, в якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний Суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.