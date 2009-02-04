Польща скорочує бюджетні видатки

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Уряд Польщі схвалив план скорочення бюджетних видатків на більш як 5,6 мільярдів доларів у 2009 році в умовах світової економічної кризи, яка також призвела до сповільнення темпів розвитку польської економіки.

Як пише в середу Puls Biznesu, схвалений план передбачає майже на 800 млн. доларів більшу економію коштів, ніж планував на минулому тижні глава уряду Дональд ТУСК.

За даними видання, половину коштів із плану буде зекономлено за рахунок менших видатків міністерств, а другу половину - завдяки новій процедурі фінансування інфраструктурних проектів.

Серед міністерств найбільше видатків скоротить Міністерство оборони Польщі – майже 600 млн. доларів.

Уряд завдяки економії планує утримати дефіцит бюджету до 3%, що є однією з умов з планованого впровадження в Польщі єдиної євровалюти у 2012 році.

За найбільш песимістичними оцінками урядовців, польський ВВП в поточному році зросте на 1,7%, а інфляція складе 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні польський прем’єр доручив міністрам до кінця січня представити план скорочення видатків на близько 5 млрд. до понад 90 млрд. доларів через економічну кризу.

За попередніми даними, темпи росту польської економіки в минулому році зменшились до 4,8% з 6,5% в 2007, коли ВВП склав 422 млрд. доларів.

Експерти прогнозували ріст 5-6%.

В 2009 році за найсприятливіших умов польському ВВП прогнозують ріст від 0 до 2%.