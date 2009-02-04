Європарламент хоче допомогти США у розселенні в`язнів Гуантанамо

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Європарламент закликає країни ЄС прийняти в’язнів Гуантанамо.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі резолюції.

“За” проголосували 542 депутати, проти – 55, утрималися – 51.

У документі депутати привітали намір нового Президента США Барака ОБАМИ закрити Гуантанамо і водночас закликали США забезпечити в’язням дотримання прав людини та фундаментальних свобод. Депутати заявили, що ті в’язні, проти яких США мають конкретні докази щодо їхньої вини, мають бути негайно передані до суду і, у випадку засудження, ув’язнені в США Разом з тим, ті, проти кого не має доказів, і які не можуть бути репатрійовані через ризик тортур чи переслідувань на батьківщині, мають отримати можливість залишитися в США, а ті, хто хоче повернутися до своїх країн – зробити це якомога швидше.

В резолюції також міститься заклик до країн-членів ЄС бути готовими у випадку прохання з боку США, прийняти колишніх в’язнів Гуантанамо, проти яких не має доказів щодо їх причетності до злочинної діяльності.

На сьогодні в Гуантанамо налічується 242 в’язнів.