У грудні обсяг роздрібної торгівлі в ЄС не змінився

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. У грудні 2008 року порівняно з листопадом 2008 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) не змінився.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У грудні-2008 порівняно з груднем-2007 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 1,6% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27.

У грудні 2008 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із листопадом 2008 року зросла на 0,2% в єврозоні та зменшилася на 0,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,4% в єврозоні та зріс на 0,1% - в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у грудні-2008 порівняно із листопадом-2008 спостерігалося в 4 країнах-членах, при чому найбільше - в Люксембургу (4,0%) та Словаччині (1,3%). Найбільше зниження – в Словенії (-9,0%), Португалії (-6,9%) та Латвії (-4,0%).

У грудні2008 року порівняно з груднем 2007 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,0% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 2,0% в єврозоні та на 0,4% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Польщі (4,6%) та Словаччині (3,2%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-16,9%), Естонії (-13,2%) та Данії (-9,0%).

У листопаді 2008 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з жовтнем 2008 року знизився на 0,1% в обох зонах.