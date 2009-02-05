Франція повертається до військового блоку НАТО

Брюссель. 5 лютого УНІАН. Франція повертається до участі у військовому блоці НАТО.

Як повідомляє сьогодні французька газета Le Monde,

За даними видання, після 43-річної перерви Франція, що тривала з 1966 року, коли генерал де ГОЛЛЬ підписав листа про вихід з військового блоку НАТО, Франція планує оголосити про своє повернення на ювілейному самміті НАТО до 60-річчя організації, якій відбудеться на початку квітня цього року у французькому Страсбурзі та німецькому Кілі.

Газета з посиланням на власні джерела зазначає, що Франція заручилася підтримкою США на отримання двох командних посад для своїх генералів на випадок повернення до військового блоку: одну на командному пункту НАТО у Норфолку (Вірджинія), другу – на регіональному командному пункті в Лісабоні, де перебуває штаб-квартира сил швидкого реагування НАТО та центр аналізу супутникової зйомки.