В Одесі готують ”Сі-Бриз-2009”

Севастополь. 5 лютого. УНІАН. Головна плануюча конференція з підготовки українсько-американських навчань «Сі бриз-2009» із запрошенням інших країн, що проводитимуться в дусі програми «Партнерство заради миру», розпочалася в Одесі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, на конференції погоджуються тема, мета, задум майбутніх маневрів, структура й організація штабів і сил, склад учасників і план заходів.

Передбачається, що навчання «Сі бриз-2009» пройдуть влітку 2009 року в територіальних водах і на військових полігонах України. Їхньою метою є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних сил під час планування і проведення миротворчої (антитерористичної) операції.

Від українського флоту в конференції бере участь робоча група на чолі з першим заступником командувача ВМС України віце-адміралом Віктором МАКСИМОВИМ. На заході також присутні представники від збройних сил Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Македонії, Німеччини, Румунії, Сполучених Штатів Америки та Хорватії.

Конференція завершить свою роботу 6 лютого.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ раніше заявив журналістам, що «Сі бриз-2009» стануть більш масштабними навчаннями за кількістю учасників та складом сил у порівнянні з навчаннями «Сі бриз-2008», які пройшли у липні минулого року.