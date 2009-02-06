МЗС каже, що Росія поступає не по-партнерські

Київ. 6 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України називає непартнерським і недружнім жестом до України та країн Європейського Союзу заяву Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо компенсації збитків європейським країнам, які очевидно мали місце внаслідок припинення російською стороною на початку січня 2009 року поставок газу в українську газотранспортну систему для його подальшого транзиту через територію нашої держави європейським споживачам.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС, згадане та інші висловлювання глави Російської держави суперечать положенням і духу чинного Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року.

Українська сторона наполягає на тому, що не має жодних двосторонніх юридичних зобов’язань перед країнами Європейського Союзу щодо постачання їм російського природного газу. Уся повнота відповідальності за виконання договірних зобов’язань перед європейськими споживачами щодо обсягів і графіків поставок російського природного газу лежить - на російській стороні.

Україна, зі свого боку, чітко виконувала, виконує і буде виконувати ті зобов’язання щодо транзиту російського природного газу, які випливають з легітимних договорів і контрактів.

Натомість, саме з боку Росії на початку січня 2009 року в односторонньому порядку без попередження було припинено поставки газу і до України, і до європейських країн через українську територію. Про це є незаперечні докази.

Саме російська сторона, а не українська в односторонньому порядку вийшла з українсько-російських договорів і домовленостей, досягнутих 2008 року на рівні глав держав, керівників урядів та керівництва господарюючих суб’єктів України і Росії, заявляє МЗС.

Російська сторона на етапі переговорів з Україною проігнорувала напрацьовані проекти двосторонніх документів, які мали б своєчасно врегулювати усі питання з транзиту газу до європейських споживачів.

Україна не здійснювала несанкціонованого відбору газу. Цей факт однозначно засвідчений спостерігачами міжнародної місії, яка працювала у країні, та підтверджений Єврокомісаром Андрісом ПІБАЛГСОМ, зазначається у заяві.

У МЗС наголошують, що “Україна дотримувалася і дотримуватиметься норм міжнародного права та принципів, прийнятих у європейських країнах, зокрема з питань співробітництва в газовій сфері. Ми твердо переконані, що уникнути ситуації січня 2009 року зможе аналогічна позиція російських партнерів”.

Задекларовану у заяві Президента РФ готовність ”уважно стежити за виконанням договору українською стороною” можна розцінити як намір втручатися у внутрішні справи суверенної Української держави, підкреслють у МЗС.

У цьому зв’язку у заяві нагадається про існуючу міжнародну практику цивілізованого вирішення спорів, що, як правило, передбачається у відповідних документах про умови співробітництва, в тому числі в контракті між НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки від 19 січня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна повинна компенсувати збитки країнам, які постраждали через зрив постачання газу в січні 2009 року.

«Ми вважаємо, що фінальну юридичну відповідальність за проблему, що сталася, несе українська сторона, на ній і повинні бути локалізовані можливі збитки. Ми розберемося з нашими українськими партнерами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. За його словами, той факт, що Україна перейшла на європейські ціни за газ, є достатньою гарантією того, що «ми уникнемо подібного роду суперечок на майбутнє». Водночас він зазначив, що Росія буде надзвичайно уважно стежити за виконанням договору українською стороною.