Лукашенко ще не запросили на самміт ”Східного партнерства”

Київ. 6 лютого. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО поки що не одержував запрошення на інавгураційний саміт «Східного партнерства» в Празі.

Про це О.ЛУКАШЕНКО повідомив напередодні в інтерв`ю телеканалу Euronews.

«Що стосується Праги, я вважаю, що це не принципово, хто поїде до Праги: я поїду, ще хтось поїде. Ми, до речі, про це поки що не думали, і запрошення не одержували. Питання не в цьому. Хтось буде в Празі, ми обговорюватимемо ті проблеми, які укладені в Східному партнерстві. Це дуже прагматичний і розумний крок, своєчасний крок Європейського Союзу», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У той же час він заявив, що білоруська сторона зацікавлена в активізації відносин з Європейським Союзом.

«Сьогодні існує ціла система викликів. І багато викликів не можуть вирішитися без Білорусі. Наркотики, транзит нелегалів і багато чого іншого – до транзиту енергоносіїв – все це пов`язано з Білоруссю. Європа в цьому вкрай зацікавлена. Тобто, є обопільний інтерес, і це штовхає нас до нормальних відносин», - пояснив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний саміт учасників ініціативи «Східне партнерство».

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.