Литвин відвідає Бельгію

Київ. 6 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 10-11 лютого відвідає з робочим візитом м. Брюссель (Королівство Бельгія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського парламенту, програмою візиту у вівторок, 10 лютого, запланована зустріч голови Верховної Ради з Генеральним секретарем Ради ЄС, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

В.ЛИТВИН також проведе зустрічі з керівником фракції „Європейської народної партії – Європейські демократи” Європарламенту Жозефом ДОЛЕМ, керівником фракції „Альянс лібералів та демократів Європи” Європейського парламенту Грехемом ВОТСОНОМ, заступниками керівника фракції Соціалістів в Європарламенті Ханесом СВОБОДОЮ та Яном ВІРСМОЮ, президентом Комітету регіонів ЄС Люком Ван ден БРАНДЕ.

Цього ж дня голова Верховної Ради України проведе переговори з представниками українських та міжнародних ділових кіл.

У середу, 11 лютого, відбудуться зустрічі В.ЛИТВИНА з Президентом Європейського парламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ, головою Сенату Бельгії Арманом Де ДЕККЕРОМ, віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЦЕМ та головою комітету Європарламенту у закордонних справах Яцеком САРІУШЕМ-ВОЛЬСЬКИМ.

У рамках візиту голова ВР візьме участь у спільному засіданні Комітету у закордонних справах ЄП та делегації ЄП у зв’язках з Україною Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

Також В.ЛИТВИН дасть інтерв`ю представникам європейських засобів масової інформації.