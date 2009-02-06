EUROFER прогнозує значне скороченння виробництва сталі

Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Європейська асоціація виробників сталі EUROFER прогнозує значне зниження попиту в 2009 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненому асоціацією звіті.

“Через посилення наслідків глобальної кредитно кризи, що перекинулася з фінансового сектору на інші сектори економіки, економіка ЄС була підштовхнута до серйозної рецесії на початку 2009 року”, - зазначається у звіті.

За прогнозами асоціації, рецесія, що розпочалася наприкінці 2008 року, призведе до падіння споживання сталі базовими галузями економіки ЄС в першій половині 2009 року на 10% порівняно з першою половиною 2008 року з незначним покращенням у другій половині рок. Разом з тим, загалом, за підсумками 2009 року, споживання сталі промисловістю ЄС скоротиться на 7-8% порівняно з попереднім роком.

У звіті зазначається, що в результаті цього року металургійна промисловість зазнає суттєвого скорочення виробництва яке може виразитися в падінні на 29% у першому кварталі порівняно з першим кварталом минулого року, на 23% - у другому кварталі. При цьому, незважаючи на очікуване падіння імпорту металопродукції на 11%, імпортний тиск, за даними звіту, залишиться високим.

Загалом, у 2009 році Асоціація очікує падіння виробництва сталі на 15%.

Загалом в ЄС щорічний обсяг виробництва сталі становить близько 200 млн. тонн на рік.