У Польщі зросли проблемні іпотечні кредити

Варшава. 6 лютого. УНІАН. У Польщі за останні дванадцять місяців кількість осіб, які несвоєчасно сплачуть за іпотечні кредити, зросла більш як удвічі - до 5,4% з 2,4%.

За даними Інституту економічного розвитку університету SGH, які наводить Polska Times, причиною росту проблемних кредитів, як і в Україні, є значне знецінення польського злотого по відношенню до валют.

За даними Національного банку Польщі, якими володіє УНІАН, заборгованість поляків (приватних осіб) перед банками на кінець 2008 року перевищила 300 млрд. злотих, з яких 190 млрд. злотих була заборгованість за іпотечними кредитами (близько 85 млрд. дол. та 55 млрд. дол., відповідно, по нинішньому курсу).

При цьому, 70% іпотечних кредитів видано у валюті.

У польському Нацбанку агентству не уточнили, скільки з них у швейцарському франку, в якому найчастіше брали іпотечні кредити поляки через найнижчу відсоткову ставку. Курс швейцарського франку останні кілька років утримувався на рівні 2,20-2,40 злотих.

Франк почав дорожчати з осені минулого року і днями «побив» рівень 3 злотих.

Polska Times пише, що через подорожчання валюти заборгованість поляків за іпотечними кредитами з листопада минулого року зросла майже на 10 млрд. доларів.

Газета відзначила подорожчання імпортних продуктів в Польщі через знецінення злотого та зменшення заробітків поляків в перерахунку на євро.

«Ще в липні минулого року середня зарплата у Польщі була 750 євро, тепер лише 516 євро», - відзначає видання.

Polska Times зауважує, що ситуація з виплатою кредитів може погіршитись через прогнозоване сповільнення росту польської економіки та ріст безробіття, який, за прогнозами, може досягнути 13%.

«Роботу можуть втратити ще 700 тисяч людей», - відзначила газета.

Як повідомляв УНІАН, Польський уряд на цьому тижні через кризу схвалив скорочення видатків бюджету на 5,6 млрд. доларів - до близько 90 млрд. доларів в поточному році.

Експерти прогнозують за найкращих умов зростання економіки на 0 або 2% в поточному році.

У 2008 році польська економіка, за попередніми даними, зросла на 4,8% при прогнозі 5-6%.

В 2007 ВВП Польщі зріс на 6,5% - до 422 млрд. доларів.