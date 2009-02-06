Тимошенко полетіла до Мюнхена

Київ. 6 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом до Німеччини, в ході якого візьме участь в 45-й Міжнародній конференції з питань безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері Ю.Тимошенко проведе зустріч із президентом Світового банку Робертом ЗЕЛЛІКОМ.

7 лютого прем`єр-міністр України проведе робочий сніданок із головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, потім зустрінеться з головою Ради міністрів Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

Після цих зустрічей Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у пленарному засіданні конференції, в ході якої заплановано виступ прем`єр-міністра України, в перерві Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч із віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

У суботу ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО супроводжує віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

Довідка УНІАН. За інформацією організаторів конференції, заявки на участь у ній представили 13 глав держав і урядів, а також 46 міністрів і 6 керівників міжнародних організацій.

Зокрема, на конференцію прибудуть Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр СОЛАНА, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, віце-президент США Дж.БАЙДЕН, прем`єр-міністр Польщі Д.ТУСК та інші.

Росію на конференції представлятиме віце-прем`єр-міністр Сергій ІВАНОВ.

Очікується, що на конференції обговорюватиметься тема європейської безпеки, зокрема енергетичної, тема боротьби з тероризмом, ситуація на Кавказі, Балканах, Близькому Сході, в Афганістані, а також нерозповсюдження зброї масового враження й засоби її доставки.