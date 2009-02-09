Швейцарці підтримали вільний рух для робітників з Болгарії та Румунії

Київ. 9 лютого. УНІАН. Швейцарці на референдумі схвалили угоди з Болгарією та Румунією про вільне переміщення громадян.

8 лютого на загальнонаціональному референдумі за продовження чинних угод у цій сфері з країнами ЄС і поширенням цієї процедури на Болгарію та Румунію висловилися 59,6% швейцарців. Таким чином, ці дві країни стали останніми з 10 нових членів Євросоюзу, з якими буде укладено такі угоди, повідомляє NEWS.ru з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Референдум відбувся за достатньо високої активності громадян - у голосуванні взяли участь 52% виборців.

Відносини Швейцарії з ЄС регулюються серією двосторонніх угод з окремими країнами, оскільки у грудні 1992 року швейцарці на референдумі висловилися проти приєднання країни до Європейського економічного простору. Угоди про вільне переміщення громадян було укладено 1999 року з усіма 15 країнами, які входили тоді в ЄС, а також з Мальтою та Кіпром. Аналогічні угоди з вісьмома новими країнами-членами ЄС, укладені 2004 року, діють протягом семи років (до 2011 року) в ”обмеженому режимі”.

Такий же ”обмежений режим” діятиме протягом семи років з дня підписання Берном угод з Софією і Бухарестом. Обмеження передбачають, що громадяни цих країн під час оформлення посвідки на постійне проживання у Швейцарії повинні будуть надати довідку про найм на роботу або документи, які підтверджують, що вони мають гроші на здійснення в країні індивідуальної трудової діяльності.