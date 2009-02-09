До України їдуть експерти НАТО

Київ. 9 лютого. УНІАН. 11-13 лютого в Україні перебуватиме делегація експертів Міжнародного секретаріату НАТО на чолі із заступником помічника генерального секретаря Альянсу з питань безпекового співробітництва та партнерства Р.СІММОНСОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, візит буде присвячений практичній підготовці Річної національної програми «Україна-НАТО»

За словами В.КИРИЛИЧА, цей новий формат співпраці має стати ефективним механізмом продовження внутрішніх перетворень, необхідних для набуття Україною повноправного членства в Альянсі.

Він нагадав, що цей формат запропонований Україні в ході міністерського засідання НАТО у грудні минулого року на виконання рішень Бухарестського саміту Альянсу про те, що Україна стане членом НАТО.

Як сказав В.КИРИЛИЧ, розробку документа планується завершити до квітня цього року. В основу Річної національної програми будуть покладені вимоги, що існують стосовно щорічних національних програм в рамках Плану дій щодо членства в НАТО.