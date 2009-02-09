Україна і Румунія обговорять малий прикордонний рух

Київ. 9 лютого. УНІАН. 11-13 лютого в Бухаресті відбудуться українсько-румунські переговори на рівні експертів з узгодження проекту двосторонньої угоди про місцевий прикордонний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, в ході переговорів буде узгоджено прикордонну смугу відповідно до регламенту Європейського Союзу, яка становитиме 30 км плюс.

Крім того, буде погоджено вартість збору за дозвіл на перетин кордону за вже існуючою схемою.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що в результаті укладення цієї угоди правом на спрощений перетин українсько-румунського кордону зможуть скористатися близько 1,5 мільйона громадян України – жителі Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.