У Києві відкрився тиждень НАТО

Київ. 9 лютого. УНІАН. Сьогодні у Києві, у Національній академії оборони України розпочався ІХ Міжнародний тиждень НАТО.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, для участі у цьому традиційному щорічному заході до Києва прибула велика група представників Альянсу на чолі з начальником Оборонного коледжу НАТО генерал-лейтенантом Бундесверу Вольф-Дітером ЛОЕЗЕРОМ. Також у церемонії відкриття заходу взяв участь Надзвичайний та Поважний Посол Словаччини в Україні Урбан РУСНАК.

Як зазначив після офіційного відкриття заходу начальник Національної академії оборони України генерал армії України Віталій РАДЕЦЬКИЙ, основна мета проведення Міжнародного тижня НАТО полягає в обміні фаховими думками.

«Під час заходу відбудеться ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку та трансформації Альянсу, обмін думками щодо зміцнення міжнародної безпеки та обговорення перспектив подальшої співпраці України з НАТО», - сказав В.РАДЕЦЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що іноземні гості в жодному разі не приїхали агітувати український народ вступати до Альянсу.

Підтримав цю думку і генерал-лейтенант В.-Д.ЛОЕЗЕР, зазначивши, що лише під час дискусій та обміну думками можна дійти спільної думки.

«Одне з основних завдань нашого коледжу не лише навчання людей, але й їхнє об’єднання для боротьби з глобальними проблемами. І йдеться не лише про військовослужбовців, чи цивільних фахівців НАТО. Ми об’єднуємо людей з Австралії, Японії, Кореї тощо», - наголосив начальник Оборонного коледжу НАТО.

Протягом п’яти днів, що триватиме тиждень НАТО, викладачі Оборонного коледжу НАТО та експерти Альянсу прочитають представникам Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, слухачам і науково-педагогічним працівникам Національної академії оборони України та інших вищих військових навчальних закладів, а також представникам громадських організацій курс лекцій, зокрема, на тему “Стратегічні виклики у поточних операціях НАТО”, “Врегулювання кризових ситуацій”, “Трансформація НАТО”, “Оборонне планування та командні структури НАТО”, “Енергетична безпека: проблемне питання для НАТО”, “Досвід членства в НАТО”, “Відносини НАТО з Україною та Росією”.

Також вони ознайомлять українських офіцерів із сучасною та майбутньою діяльністю й пріоритетами НАТО, пояснять деякі ключові сучасні аспекти оборони та безпеки діяльності Альянсу та країн-партнерів.

ІХ Міжнародний тиждень НАТО триватиме до 13 лютого.